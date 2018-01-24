Переэкзаменовку водителей при смене водительских прав могут ввести в России
Такое предложение поступило от Союза автошкол
24 января 2018, 11:24
Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав. Об этом пишет газета "Известия".
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в ведомстве изучают этот документ. По словам специалиста, в этом обращении есть "толковые предложения". В ГИБДД рассмотрят это предложение в установленном порядке.
Между тем сами автолюбители негативно восприняли это предложение. Они выступают против нововведения.
Напомним, что в настоящее время российские водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.
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