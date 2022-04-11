Перемены к лучшему. «АЕМ Холдинг» обновил фасад здания в соответствии с новым фирменным стилем Kia

Дилерский центр Kia АЕМ Холдинг обновил фасад здания: теперь на нём можно увидеть новый логотип бренда Kia. Он представляет собой ритмичную непрерывную линию, которая символизирует приверженность Kia стремлению дарить клиентам вдохновение при любом взаимодействии с брендом. Симметрия отражает уверенность компании, а восходящие линии — растущие амбиции.

Обновлённый дилерский центр Kia «АЕМ Холдинг» работает по адресу Павловский тракт, 164. В автосалоне вы сможете выбрать и купить на выгодных условиях элегантный седан, манёвренный хетчбэк, просторный городской кроссовер или мощный внедорожник популярной марки. В наличии — более 100 автомобилей, среди которых не только универсальные модели, такие как Kia Rio, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sportage, Kia Seltos, но и достаточно редкие экземпляры: Kia Stinger, Kia Mohave, Kia Carnival.

Менеджеры отдела продаж помогут подобрать именно тот автомобиль, который вам нужен. Для тех, кто хочет протестировать понравившуюся модель перед покупкой, работает услуга тест-драйва. А для того чтобы приобретение стало ещё более выгодным, можно воспользоваться «трейд-ином».

Все автомобили корейского бренда отличаются высоким уровнем безопасности, хорошими скоростными качествами, инновационными функциями и удобным салоном. Модели Kia надёжны, манёвренны и пользуются высоким спросом среди автолюбителей.

Кроме продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом дилерский центр предлагает и другие услуги:

— сервисное обслуживание;

— страхование с оформлением полиса ОСАГО, КАСКО;

— программа «трейд-ин», позволяющая обменять автомобиль с пробегом на новый;

— кредитование.

АЕМ Холдинг

Телефон: 8 (3852) 282-282.

Адрес: Павловский тракт, 164.

Режим работы: пн-пт — с 9:00 до 19:00,

сб — с 9:00 до 17:00.

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