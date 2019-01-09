Пешехода сбили на "зебре" в центре Рубцовска
Авария произошла 9 января на проспекте Ленина
9 января 2019, 07:48
Фото: kuznya.info
Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в центре Рубцовска — авария случилась утром 9 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился в 09:05 на проспекте Ленина в районе здания № 50.
По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть по переходу.
Информация о пострадавшем и обстоятельствах ДТП уточняется.
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