Пикап с твёрдым характером. Что за новый «китаец» появился в автоцентре «Тисс Авто»

Новинку от бренда Dongfeng собирают на одном заводе с Nissan Navara

11 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: «Тисс Авто»

Автоцентр «Тисс Авто» стал официальным дилером ещё одного китайского автопроизводителя — Dongfeng, одного из крупнейших автобрендов Поднебесной. В салоне уже представлена интересная модель — полноразмерный рамный пикап Dongfeng DF6.

Dongfeng DF6 — это лицензионная копия японского пикапа Nissan Navara. Их собирают на одном конвейере на китайском совместном предприятии Zhengzhou Nissan Automobile в Чжэнчжоу.

Сейчас Dongfeng DF6 можно приобрести на российском рынке в трёх комплектациях с двумя турбодизелями мощностью 136 и 163 л.с. Точную копию последнего устанавливают и на Nissan Navara. Две начальные комплектации имеют пятиступенчатую механическую коробку передач, а «максималка» — восьмиступенчатый автомат ZF. Впереди дисковые, сзади барабанные 16-дюймовые колёсные диски, полный привод «парт-тайм» с подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке — конструкция в точности повторяет схемотехнику Navara.

Dongfeng DF6 Фото: «Тисс Авто»

Дизайн салона DF6 отличается от «донорского», но это также кабина с двумя рядами сидений. За безопасность отвечают антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий и антипротивобуксовочная система, а также электронная система стабилизации и подушки безопасности водителя и пассажира.

Список стандартного оборудования внушительный для «китайца» — кондиционер, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники, электропривод стёкол и зеркал, система контроля давления в шинах, USB-магнитола с управлением на руле и даже SOS-кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Снаружи — светодиодные ДХО, повторители поворота в зеркалах, противотуманки, пороги и декоративные дуги в грузовом отсеке. Габариты Dongfeng DF6 – 5310х1850х1810 мм, а дорожный просвет — 220 мм.

Фото: «Тисс Авто»

«В России официально продают не так много пикапов, и если посмотреть конкурентную среду, то окажется, что Dongfeng DF6 — один из самых доступных на сегодняшний день. Цены на DF6 стартуют от 2 830 000 рублей в базе и до 3 290 000 рублей в максимальной комплектации. И это реальные цены в дилерском салоне. Никаких дополнительных накруток нет. Для сравнения: стоимость Toyota Hilux стартует от 3,6 млн рублей и доходит до 7 млн, а это уже в два раза дороже, чем DF6. Если учесть, что Dongfeng DF6 — это та же Navara, то разница в ценнике впечатляет», — отметили в «Тисс Авто». Автоцентр «Тисс Авто» (ООО ТД ВЕРТИКАЛЬ)

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