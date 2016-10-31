Почему наземные стоянки не смогут спасти Барнаул от транспортного коллапса?

Проблему нехватки мест для парковки ощущают на себе жильцы многих барнаульских дворов. Количество автомобилей ежегодно растет, а современных паркингов катастрофически не хватает. О возможности строительства наземных гаражей и парковок шла речь на заседании Барнаульской городской думы 28 октября.

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Прочее Законна ли платная парковка в центре Барнаула?

Этот вопрос поднял депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Струченко. Народный избранник отметил, что на уровне города необходимо рассмотреть строительство многоярусных парковок при точечной застройке. Других вариантов по созданию дополнительных машиномест не существует, так как территория уже ограничена.



"Можно ли это сделать? Иначе нам грозит транспортный коллапс. Точнее, он уже есть", – сказал Сергей Струченко.

И действительно, многоуровневые парковки просятся в Барнаул. Во многих районах очень плотная застройка при полном отсутствии крупных стояночных комплексов. Как результат – все дворы забиты автомобилями.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров пояснил, что при точечной застройке предусмотреть строительство наземных многоярусных стоянок можно лишь в редких случаях.

"Дело в том, что точечная застройка в основном осуществляется на землях, которые уже находятся в собственности. Кроме этого, размещение многоэтажных гаражей и стоянок возможно только при наличии санитарной зоны (Санитарная зона – зона ограничения в радиусе от сооружения, где недопустимо размещать ни жилые дома, ни площадки для отдыха, игр, спорта – прим. ред.)", – рассказал о сложностях глава комитета.



Например, для такого объекта, рассчитанного на 300 автомобилей, санитарная зона должна быть свыше 100 метров. Добавим, что по нормам выезды из такого гаража, расположенного на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая проезд машин по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.



"Наземные стоянки используются при квартальной застройке. В новых кварталах у нас предусматривается до двух-трех наземных гаражей и стоянок", – заключил докладчик.