Почти новую и задёшево? Почему в России вырос интерес к корейским автомобилям

На фоне санкций структура российского авторынка кардинально поменялась, особый интерес сейчас наблюдается к корейским автомобилям

17 января 2023, 08:00, ИА Амител

Если раньше география автомобильного экспорта была очень пёстрой, а главное, этот транспорт был доступен, то сейчас выбор для барнаульцев значительно сократился. Автосалоны сегодня предлагают преимущественно китайские и российские модели. Но этого ассортимента нашим автолюбителям недостаточно и они ищут возможность покупать машины и других производителей.

В последнее время жители Барнаула стали всё чаще обращать внимание на иномарки, которые можно "пригнать" из Южной Кореи. Говорят, здесь можно купить практически новую машину, к тому же очень выгодно. Насколько верно такое утверждение, редакция Business FM Барнаул выяснила у барнаульского автоэксперта Александра Михельсона.

По словам автоэксперта, самые интересные модели, которые можно привезти на рынок, встречаются именно среди корейских авто.

"Причин на это несколько. Во-первых, пока доллар был в районе 50-60 рублей, привезти автомобили из Кореи было реально выгоднее по деньгам, чем купить здесь аналог такого же года и примерно в таком же состоянии. Но прелесть корейских автомобилей заключается, в первую очередь, в его состоянии. Корейцы, как и многие азиаты, славятся своей законопослушностью. У них, например, есть реальная уголовная ответственность за скручивание спидометра. У автомобиля, как правило, один владелец. Плюс климат, плюс корейская солярка и бензин, их отношение к автомобилям и в результате вы можете сюда привезти автомобиль в отличном состоянии и выгодный по цене. Единственный момент, который нужно учитывать по корейцам, – у них 80% продаваемых автомобилей дизельные. А у нас далеко не все любят дизель", – отмечает Александр Михельсон.

Однако, уточняет автоэксперт, покупка корейских авто выгодна до тех пор, пока не вырос доллар. Если же он продолжит путь вверх по отношению к рублю, машины в этой стране перестанут быть столь привлекательны по цене.

"С ростом доллара всегда есть определённый отскок на вторичном рынке. Он происходит через два-три месяца. То есть в Корее на данный момент вы будете покупать авто уже по новому курсу, а машины, которые уже будут ввезены, будут ещё инерционно продаваться по старым ценам. Поэтому я думаю, что если доллар "устаканится", скажем, на уровне 70 рублей, то будет период в два-три месяца, когда корейские автомобили не будут точно дешевле стоить, чем уже ввезённые, которые на вторичном рынке здесь предлагаются. И насчёт дизеля есть свои нюансы. Например, попытки продать у нас среднеразмерные кроссоверы типа Kia Sportage на дизеле провалились. А вот уже большие машины, начиная с Hyundai Santa Fe, пользуются спросом, даже несмотря на нынешнюю цену дизеля. А в Корее выбор бензиновых машин очень маленький", – пояснил автоэксперт.