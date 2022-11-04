Почему закрыли алтайский пропускной пункт на границе с Монголией

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября на алтайско-монгольской границе в Республике Алтай не будет работать пункт пропуска Ташанта. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Помимо этого, на 4 и 5 ноября проезд приостановили через границу в двусторонних автомобильных пунктах пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур в Тыве.

Данная мера связана с объявлением санитарных дней.

«Сибирское таможенное управление рекомендует гражданам планировать поездки, связанные с пересечением границы в этих пунктах пропуска, с учётом изменения графика их работы», — пояснили в ведомстве.