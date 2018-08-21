Подростка на роликовых коньках сбили на Чуйском тракте в Горном Алтае

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Подростка, пересекавшего проезжую часть на роликовых коньках, сбили на Чуйском тракте в Горном Алтае.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло накануне в 17:05 в Онгудайском районе на 582-м километре автодороги Р-256.

"42-летний житель города Новосибирска, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, при движении со стороны села Шебалино в направлении села Онгудай допустил наезд на 15-летнего жителя Новосибирской области. Подросток на роликовых коньках пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости", - уточняют обстоятельства инцидента в полиции.

Мальчика с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. Водитель автомобиля был трезв. По факту ДТП проводится административное расследование.