Полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего авто в Республике Алтай

В Республике Алтай полицейские помогли выбраться из горящего автомобиля двум мужчинам, которые попали в серьезную аварию на трассе, сообщает региональное МВД.

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В среду днем, 29 мая, двое полицейских – Валерий Яхьяев и Артем Бочкарев – возвращались на служебном автомобиле из командировки. "По пути следования полицейские стали очевидцами ДТП. Движущийся сзади автомобиль Toyota Premio, за рулем которого находился 37-летний житель районного центра, стало бросать из стороны в сторону, после чего иномарка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась", – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские сразу бросились к горящей машине. В то же время с очередного вызова мимо проезжали еще двое полицейских – Денис Курносов и Иван Соклаков. Они также остановились и поспешили на помощь, сообщив о случившемся в дежурную часть полиции и вызвав на место происшествия бригаду скорой помощи.

Подбежав к автомобилю, полицейские увидели, что водитель и пассажир не могут самостоятельно выбраться, так как оказались зажатыми между сиденьями.

Автомобиль горел, поэтому действовать пришлось максимально быстро. Двери были заблокированы и полицейские помогали выбраться мужчинам через разбитые окна. После они были переданы прибывшим медикам. Потушить автомобиль не удалось, он полностью выгорел.