Полиция задержала в Японии военного США за вождение в нетрезвом виде

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Полиция префектуры Нагасаки задержала мичмана американской базы ВМФ Сасэбо за управление машиной в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Мичман протаранил бордюр центральной разделительной полосы и тем самым повредил его. Прибывшие на место ДТП полицейские провели анализ и выявили в крови 27-летнего военного превышающий норму уровень алкоголя. При этом мичман отрицает свою вину.

Агентство отмечает, что летом в южной префектуре Окинава произошел ряд ДТП с участием пьяных американских военных, из-за чего командованию пришлось ввести в префектуре "сухой закон".