Полиция задержала в Японии военного США за вождение в нетрезвом виде
Пьяный 27-летний мичман ВМФ США наехал на бордюр центральной разделительной полосы и повредил его
2 октября 2016, 22:13
Фото: amazonaws.com
Полиция префектуры Нагасаки задержала мичмана американской базы ВМФ Сасэбо за управление машиной в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Мичман протаранил бордюр центральной разделительной полосы и тем самым повредил его. Прибывшие на место ДТП полицейские провели анализ и выявили в крови 27-летнего военного превышающий норму уровень алкоголя. При этом мичман отрицает свою вину.
Агентство отмечает, что летом в южной префектуре Окинава произошел ряд ДТП с участием пьяных американских военных, из-за чего командованию пришлось ввести в префектуре "сухой закон".
Комментарии
Новости партнеров