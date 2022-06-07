Поставки без перебоев. В России производят моторное масло, которое не пропадет с полок магазинов

Многие иностранные компании ушли с рынка, из-за чего возникла острая нехватка некоторых товаров. На фоне этой ситуации завод ООО «ТАИФ-СМ» развивает полный цикл производства полиальфаолефиновых масел (ПАО) под брендом Taif Lubricants. Это одно из немногих предприятий в России, выпускающих подобную продукцию.

Завод находится в Татарстане, в городе Нижнекамске, и работает с 2003 года. Однако его стали активно развивать в 2019 году, когда предприятие перешло под управление ООО «ТАИФ-СМ». Здесь провели масштабную модернизацию и открыли собственную научно-исследовательскую платформу.

Сейчас завод выпускает полностью синтетические полиальфаолефиновые масла высокого уровня качества. Основные физико-химические показатели Taif Lubricants соответствуют зарубежным аналогам, а в некоторых характеристиках бренд даже превосходит их. Благодаря отлаженной работе предприятия в России не возникнет перебоев с поставками: они уже есть на прилавках магазинов, и ассортимент будет только пополняться.

На предприятии выстроен полный технологический цикл: от приёма сырья с ПАО «Нижнекамскнефтехим» до получения и отгрузки готовой продукции дистрибьюторам. Центр исследований и разработок ООО «ТАИФ-СМ» создаёт собственные уникальные рецептуры смазочных материалов.

Масла Taif Lubricants отличает высокая доля содержания ПАО в рецептурах, а для ряда продуктов это сочетание базовых масел III группы (гидрокрекинг), IV (ПАО) и V группы (эфиров). Масла с вовлечением ПАО сохраняют рабочую вязкость при +150 градусов Цельсия и не застывают до -60. Другое преимущество — химическая стабильность и отсутствие примесей (серы, смол, высокозастывающих парафинов, неорганических компонентов).

В ассортименте Taif Lubricants — 270 наименований продукции:

— моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей;

— моторные, трансмиссионные и гидравлические масла для коммерческого транспорта, грузовиков и спецтехники;

— индустриальные масла для различных отраслей: от тяжёлой металлургии до пищевой промышленности.

Бренд молодой, но уже зарекомендовал себя на рынке. Завод реализует продукцию через дистрибьюторскую сеть и активно собирает обратную связь.

Дистрибьютор Taif Lubricants в нашем регионе — «Сакура Ойл», официальный дистрибьютор смазочных материалов Mobil в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Томской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Поставщик прекрасно понимает, как устроен рынок смазочных материалов. Отлаженная логистика позволила взять в работу ещё один бренд — теперь уже российский.