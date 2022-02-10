Превышение скорости и выезды на "встречку" пассажирского транспорта стали причинами травм барнаульцев

В январе 2022 года на территории Барнаула произошло 13 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате аварий 17 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Барнаулу.

Причинами аварий стали нарушения водителями требований ПДД. Они превышали скоростные ограничения, неправильно пересекали пешеходные переходы и не держали должную дистанцию с другими участниками дорожного движения. Также водители не соблюдали очерёдность проезда и выезжали на встречную полосу.

Ранее мэрия Барнаула расторгла договоры с перевозчиками, обслуживающими маршруты № 19 и 110. За 2021 год они получили 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.