Пробки в Барнауле достигли 10 баллов
Движение затруднено из-за последствий снегопада
20 декабря 2022, 09:25, Никита Черников
Пробки на дорогах Барнаула утром 20 декабря достигли максимальных 10 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
На момент публикации заметки движение затруднено по проспектам Строителей, Калинина и Ленина в районе площади Октября. Также скорость автомобильного потока существенно снижена на Павловском тракте и улицах Власихинской, Советской Армии, Челюскинцев и Кутузова.
По прогнозам сервиса, в 10 утра интенсивность заторов снизится до 8 баллов, а с полудня — до 7.
Транспорт едет по улицам города медленнее на фоне прошедших метели и снегопада. С последствиями непогоды сегодня борются более 140 единиц техники, сообщили в мэрии.
Комментарии
Новости партнеров