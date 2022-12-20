Пробки в Барнауле достигли 10 баллов

Пробки на дорогах Барнаула утром 20 декабря достигли максимальных 10 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

На момент публикации заметки движение затруднено по проспектам Строителей, Калинина и Ленина в районе площади Октября. Также скорость автомобильного потока существенно снижена на Павловском тракте и улицах Власихинской, Советской Армии, Челюскинцев и Кутузова.

По прогнозам сервиса, в 10 утра интенсивность заторов снизится до 8 баллов, а с полудня — до 7.

Транспорт едет по улицам города медленнее на фоне прошедших метели и снегопада. С последствиями непогоды сегодня борются более 140 единиц техники, сообщили в мэрии.