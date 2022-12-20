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Пробки в Барнауле достигли 10 баллов

Движение затруднено из-за последствий снегопада

20 декабря 2022, 09:25, Никита Черников

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Изображение: "Яндекс.Карты"

Пробки на дорогах Барнаула утром 20 декабря достигли максимальных 10 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

На момент публикации заметки движение затруднено по проспектам Строителей, Калинина и Ленина в районе площади Октября. Также скорость автомобильного потока существенно снижена на Павловском тракте и улицах Власихинской, Советской Армии, Челюскинцев и Кутузова.

По прогнозам сервиса, в 10 утра интенсивность заторов снизится до 8 баллов, а с полудня — до 7.

Транспорт едет по улицам медленнее из-за большого количества выпавшего за ночь снега. С последствиями непогоды сегодня борются более 140 единиц техники, сообщили в мэрии.

Комментарии 15

  • Кто рано встает - тот без пробок на работу добирается :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Этот
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А кто на работе живет - о пробках и не знает))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А кто не работает, тот вообще, только про другие пробки знает.))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше на работе жить, чем в пробке :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Движение затруднено, потому что властям абсолютно пох на людей! Гололед страшенный! Ау, Франк, Томенко!! Почему дороги не обработаны реагентами???? Со вчерашнего вечера снег в Сибири пошел - чистить не пробовали????
    20 декабря, Гость   Ответить
  • От работы кони дохнут и трактора ломаются. чем в пробке :)- не чем в пробке, а с пробкой.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Пешком хожу на работу 1,5 км.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо за каждый такой день нашей администрации!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну что, ребята, скоро в вечернюю пробочку :) Уже скучаю по вам всем:)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • а мне пробки вообще по барабану (почти)-живу в центре
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Уже скучаю по вам всем:) --- А я мимо по "выделенке"))))))))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вот у меня ты точно потом с выделенки фиг вылезешь :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты точно потом с выделенки фиг вылезешь :) --- Так я ж не сам, я на "Газельке", а газелисты, они такие, хоть откуда вылезут, хоть куда залезут, так что ты в пролете)))))))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а газелисты, они такие, === +++++++++++++++++
    21 декабря, Гость   Ответить
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