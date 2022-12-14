Пробки в Барнауле достигли 8 баллов
Большие заторы отмечаются как в центре, так и за его пределами
14 декабря 2022, 08:48, Никита Черников
Пробки в Барнауле утром 14 декабря достигли 8 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
Машины встали на Павловском тракте, проспектах Строителей и Калинина, а также на некоторых пересекающихся с ними улицах.
Также серьёзные затруднения наблюдаются на улицах Власихинская, Кутузова, шоссе Ленточный Бор и некоторых других.
По данным сервиса, в 9 утра интенсивность заторов снизится до 7 баллов, а в 10 часов — до 5.
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