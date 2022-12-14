Пробки в Барнауле достигли 8 баллов

Пробки в Барнауле утром 14 декабря достигли 8 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Машины встали на Павловском тракте, проспектах Строителей и Калинина, а также на некоторых пересекающихся с ними улицах.

Также серьёзные затруднения наблюдаются на улицах Власихинская, Кутузова, шоссе Ленточный Бор и некоторых других.

По данным сервиса, в 9 утра интенсивность заторов снизится до 7 баллов, а в 10 часов — до 5.