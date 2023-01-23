Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 23 января
Гигантские заторы отмечаются на проспекте Калинина, а также на Павловском и Змеиногорском трактах
23 января 2023, 08:36, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 23 января пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.
Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии и 2-й Строительной и Власихинской.
Кроме того, большие заторы отмечаются на улице Кутузова, а также на Змеиногорском и Южном трактах.
Комментарии 9