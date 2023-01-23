НОВОСТИАвто

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 23 января

Гигантские заторы отмечаются на проспекте Калинина, а также на Павловском и Змеиногорском трактах

23 января 2023, 08:36, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 23 января пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.

Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии и 2-й Строительной и Власихинской.

Кроме того, большие заторы отмечаются на улице Кутузова, а также на Змеиногорском и Южном трактах.

 

 

Комментарии 9

  • Вот посмотреть на пробки и понять, что развязка на Змеиногорском, за которую так "топят" чинуши, не поможет никак, т.е. не нужна.
    23 января, Гость   Ответить
  • Пусть ремонтируют уже быстрее мост на Новом рынке.
    23 января, Гость   Ответить
  • Это вам не нужна. А им очень даже
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, 100500%
    23 января, Гость   Ответить
  • на Змеиногорском авария большая, 3 легковушки и газель, из-за этого пробка огромная, примерно на полтора часа.
    23 января, Гость   Ответить
  • лучше развязку через вокзальную площадь
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, ага,"локомотив" снести и Юрина соединить напрямую с тремя проспектами !
    23 января, Гость   Ответить
  • вот за это спасибо администрации и главе края за то что работают над улучшением жизни граждан. мне очень раздражает пробка по ул.Советской Армии перед перекрестком с Павловским трактом всегда затор. Откуда она там берется, то ли там развязки не хватает, нет наверное снег не убирают. Как вы думаете как нам решить вопрос на этом участке-развязку построить или снегоуборочную технику закупить
    25 января, Гость   Ответить
  • пробка на жилплощадке почему то всегда, в чем причина?
    25 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров