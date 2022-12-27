Пробки в Барнауле к концу рабочего дня достигли 8 баллов

Наиболее напряженная обстановка — в центре города

27 декабря 2022, 16:00, Никита Черников

Изображение: "Яндекс.Карты"

Пробки в Барнауле 27 декабря по состоянию на 16:00 достигли 8 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Наибольшие заторы отмечаются на проспекте Строителей и улицах Советской Армии, Челюскинцев, Молодёжной, а также в переулке Ядринцева.

Помимо этого, скорость автомобильного потока существенно снижена в районе площади Октября: на проспектах Ленина, Калинина и улицах Советской, Профинтерна, Сизова и Цеховой.

Также пробка протяжённостью 2,5 км образовалась на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.

Ранее в мэрии Барнаула предупредили, что в ближайшие дни из-за предновогодних мероприятий и подготовки горожан к праздникам ожидаются гигантские пробки. Особенно дорожная обстановка может осложниться 28-29 декабря.