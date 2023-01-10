Пробки в Барнауле утром 10 января достигли 9 баллов

Движение затруднено в том числе на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на множестве улиц

10 января 2023, 08:33, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром вторника, 10 января, пробки достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение осложнено на проспекте Калинина, Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Власихинской и Молодёжной.

Заторы наблюдаются и в других частях города, в том числе на улицах Юрина, Советской Армии, Кутузова и некоторых других.

Напомним, в Барнауле с четверга, 12 января, запретят стоянку транспорта на четырёх улицах. Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега.