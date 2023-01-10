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Пробки в Барнауле утром 10 января достигли 9 баллов

Движение затруднено в том числе на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на множестве улиц

10 января 2023, 08:33, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром вторника, 10 января, пробки достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение осложнено на проспекте Калинина, Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Власихинской и Молодёжной.

Заторы наблюдаются и в других частях города, в том числе на улицах Юрина, Советской Армии, Кутузова и некоторых других. 

Напомним, в Барнауле с четверга, 12 января, запретят стоянку транспорта на четырёх улицах. Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега.

Комментарии 2

  • Да так-то можно бы ехать, машин не очень много сегодня, но на Змеиногорском например пробка образовалась из-за припаркованных машин у больницы № 5, встали кто как, кто-то вообще тупо в ряду встал и все, объезжайте меня как хотите. ГИБДД надо бы разобраться с такими парковщиками, это не дело что из-за нескольких особо тупых товарищей встает колом целый проспект.
    10 января, Гость   Ответить
  • А почему там у больницы нет парковок?
    10 января, Гость   Ответить
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