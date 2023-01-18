Пробки в Барнауле утром 18 января достигли 9 баллов
Машины, в частности, стоят на проспекте Калинина, Павловском тракте и улице Власихинской
18 января 2023, 08:31, ИА Амител
Изображение: "Яндекс.Карты"
В Барнауле утром в среду, 18 января, пробки достигли 9 баллов, следует из данных "Яндекс.Карт".
Сильнее всего движение затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также на улицах Власихинской и Кутузова.
Пробки сковали и большую часть Змеиногорского и Южного трактов.
По данным сервиса, в 9 утра обстановка на дорогах по-прежнему будет оцениваться в 9 баллов, однако уже в 10 часов снизится до 5 баллов.
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