Пробки в Барнауле утром 18 января достигли 9 баллов

Машины, в частности, стоят на проспекте Калинина, Павловском тракте и улице Власихинской

18 января 2023, 08:31, ИА Амител

Изображение: "Яндекс.Карты"

В Барнауле утром в среду, 18 января, пробки достигли 9 баллов, следует из данных "Яндекс.Карт".

Сильнее всего движение затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также на улицах Власихинской и Кутузова.

Пробки сковали и большую часть Змеиногорского и Южного трактов.

По данным сервиса, в 9 утра обстановка на дорогах по-прежнему будет оцениваться в 9 баллов, однако уже в 10 часов снизится до 5 баллов.