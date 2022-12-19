Пробки в Барнауле утром 19 декабря достигли 8 баллов

К 10 утра на дорогах должно стать свободнее

19 декабря 2022, 08:29, Никита Черников

Изображение: "Яндекс.Карты"

В Барнауле утром 19 декабря пробки достигли 8 баллов из 10, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Скорость транспортного потока существенно снижена на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Попова и Цеховой. Также заторы сковали пересечение проспекта Калинина с Северо-Западной.

Согласно прогнозу сервиса, в 10 утра плотность пробок снизится до 5 баллов, а с 13 часов увеличится до 6.

Напомним, в Барнауле с 19 по 30 декабря будут возить школьников на новогодние представления в сопровождении ГИБДД. Водителей попросили быть осторожными и пропускать организованные колонны.