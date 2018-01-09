Продажи автомобилей премиум-класса сократились в России

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Продажи автомобилей премиум-класса в России продемонстрировали незначительное падение — по итогам 11 месяцев 2017 года их купили на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Как сообщает агентство "Автостат", в январе — ноябре 2017 года в нашей стране было приобретено 126,2 тысячи новых легковых автомобилей премиум-сегмента.

Лидером продаж среди люксовых авто остается Mercedes-Benz — в указанный период в РФ реализовали 32 375 легковых автомобилей этой марки.

Второе место занимает BMW — 27 227 штук. В тройку среди автобрендов также попал Lexus — 20 982 автомобиля.