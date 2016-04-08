Продажи "АвтоВАЗа" сократились в марте на 18,8%

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Автомобилей Lada в России в прошлом месяце было продано 22 267 штук, что на 18,8% меньше результата первого месяца весны прошлого года. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как сообщается, в марте в России были реализованы 4595 Lada Vesta, кроме этого в прошлом месяце удалось продать 1518 автомобилей Lada Xray.

В целом, доля рынка Lada сократилась на 0,7% в годовом выражении, — до 18,9%. По результатам продаж первого квартала 2016 года доля рынка Lada составила "примерно 19%" вместо 17,9% за это же время в прошлом году.

ОАО "АвтоВАЗ"— российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Контроль над компанией принадлежит альянсу Renault-Nissan. Полное официальное название — Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ".