Прятки или взятки: к чему приведет увеличение штрафов за тонировку авто?

На 2016 год власти подготовили очередную изрядную порцию автомобильных законов. Так, уже с 1 января действует 50%-ная скидка на штрафы. И это, похоже, единственный, безусловно, позитивный закон, благодаря которому законопослушные водители-нарушители смогут сэкономить на штрафах, в последнее время довольно высоких, - отмечает известный автоэксперт Алтайского края Александр Михельсон.

Остальные законодательные инициативы выглядят не столь однозначно. Есть подозрение, что они значительно усложнят жизнь водителей, при этом эффект от применения будет незначительным либо вообще отрицательным. Так, например, огромное количество вопросов вызывает закон об "агрессивном вождении" или, скажем, увеличение штрафов за тонировку с 500 до 5 тысяч рублей.

Количество законодательных инициатив, которые, так или иначе, разрешатся в наступившем 2016 году, таково, что описать их в одном материале не представляется возможным. Текст получится просто огромным. Поэтому посвящу этим вопросам несколько статей. Начну с увеличения штрафов за тонировку.

Что за тон!?

Казалось бы, совсем непринципиальный вопрос, влияющий на безопасность опосредованно. Кроме того, когда тонировку запрещали, власти так внятно и не объяснили, с какой целью это делается. Единственный аргумент - безопасность дорожного движения. При этом никакой статистики, подтверждающей, что тонировка действительно влияет на количество ДТП, приведено не было.

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Бесспорно, так называемая "глухая" тонировка снижала видимость. Некоторые "деятели" умудрились покрывать черной пленкой еще и половину лобового стекла. В результате прозрачной оставалась лишь узкая бойница впереди. Из салона глухо затонированных автомобилей даже яркий солнечный день выглядел как сумерки, а ночью вообще ничего, кроме фар встречных автомобилей, видно не было! С такими любителями тьмы побороться, безусловно, стоило, но у наших законодателей сложно с полутонами. "Не пущать" так "не пущать"! В очередной раз приняли самое простое, односложное решение – запретить! Запретить однозначно, категорично и без вариантов!

Уверен, все, кто издавал этот закон, принимал и подписывал, ездили на тонированных автомобилях. И все прекрасно понимали, что "мягкая" тонировка никак не влияет на безопасность. Более того, защищает от солнечных лучей. Салон тонированной машины не так нагревается. Тем более подавляющее большинство водителей не делали радикальных тонировок. На передние боковые окна ставили обычно довольно прозрачную пленку, защищающую от ультрафиолета и посторонних взглядов и позволяющую видеть окружающий мир.

А что внутри?

Впрочем, не будем лукавить: основная и главная причина невероятной популярности тонировки – это попытка спрятаться от чужих глаз. Создать свой уютный мирок, личное пространство в салоне автомобиля. У каждого на то были свои причины. Кто-то, сидя за рулем шикарного внедорожника с салоном из бежевой кожи, не хотел чувствовать на себе злые взгляды работяг, стоящих на остановке. Кто-то хотел скрыть от окружающих прекрасное, длинноногое создание в мини-юбке у себя в машине, а кто-то просто любил ковыряться в носу и не хотел, чтобы это видели другие. А вот всевидящее "око" власти, как раз наоборот, хотело видеть все.

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Непримиримую борьбу с тонировкой объявили, если помните, через какое-то время после серии терактов. Думаю, для правоохранительных органов отсутствие тонировки просто облегчало задачу по выявлению и недопущению. Сквозь тонировку не видно, кто сидит за рулем. Лицо кавказской национальности с длинной бородой или голубоглазый блондин. Торчит у него из-за спины ствол Калашникова, или это просто черенок тяпки... Уверен, именно в этом первопричина нелюбви властей к тонированным автомобилям. Ну а дальше все по накатанному сценарию. Партия сказала: "Нужно", депутаты сказали: "Есть"! Вынули шашку и... запретили вообще. И гаишники начали устраивать образцово-показательные выступления, заставляя автомобилистов сдирать пленку на месте преступления, то есть на дороге.

Впрочем, как развивались события, вы прекрасно знаете и без меня. Поэтому вернемся в наступивший 2016 год. Сразу после каникул в январе в Госдуме пройдет первое чтение поправок в КоАП за нарушение правил тонировки. Согласно законопроекту, штраф за это нарушение повысят с 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение сумма штрафа вырастет уже до 5 тысяч рублей. Думаю, именно в такой версии изменения и будут приняты. Более того, обсуждался даже вариант лишения прав за тонировку сроком от 1 до 3 месяцев (!!!), но, согласно комментариям некоторых депутатов, от столь жесткого варианта решили отказаться. Благоразумие депутатов (в данном случае) исключительно радует. Лишение прав за тонировку, прямо скажем, было бы перебором. Хотя, если такой вариант все же примут, я совсем не удивлюсь...

Разрешите затонироваться?

Комментируя данный законопроект, один из авторов также сообщил, что "ужесточение ответственности за тонировку не вызовет резонанса, поскольку водители сознательно нарушают этот пункт правил дорожного движения и должны осознавать, на что идут". Здесь, как говорится, не поспоришь. И резонанса точно никакого не будет, и идут на это нарушение водители действительно осознанно. Но давайте немного пофантазируем. Представим, что наши депутаты и другие власти предержащие персоны смогли отвлечься от курса доллара, антитеррористической операции в Сирии и прочих неприятностей в виде стремительно дешевеющей нефти. У них вдруг появилось немного времени, чтобы подумать над неэпохальными законами. И они вдруг решили сделать так, чтобы эти законы делали жизнь граждан комфортнее и удобнее. Какие тогда были бы внесены изменения в закон о тонировке, кроме увеличенного штрафа? Первое и главное изменение – разрешение тонировки. Именно так!

Смотрите в инфографике ИА "Амител": какие законы вступят в силу в 2016 году?

Если руководствоваться здравым смыслом, минимальную тонировку, безусловно, нужно вернуть. Правоохранительным органам в борьбе с терроризмом и прочим криминалом она точно не помешает, а вот внутреннего комфорта практически всем автомобилистам добавит точно. Психологический комфорт в наши смутные времена дорогого стоит. Мы ведь заботимся о здоровье граждан! Есть и совершенно утилитарный повод вернуть light-версию тонировки. Экономический. В стране сейчас зарегистрировано около 40 миллионов транспортных средств, подавляющая часть которых относится к легковым автомобилям. После принятия такого закона вся эта колоссальная армия ринется в автосервисы на тонировку. Сервисы смогут прилично заработать, а многим это просто поможет удержаться на плаву. Разве в момент кризиса это не важная задача?

Прятки или взятки?

Что мы имеем в результате наших фантазий? Казалось бы, совсем непринципиальный закон, совсем непринципиальный вопрос, но если к нему подойти по-человечески, то сколько позитива! Впрочем, вернемся в реальность. Ничего подобного не случится. Закон будет принят в той версии, которую я уже написал. Штраф поднимут на первый раз до 1,5 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 5 тысяч. Проза жизни. Остается ключевой вопрос: к чему это приведет? И здесь не нужно фантазировать. Приведет это к тому, что некоторое количество автомобилей продолжат ездить с глухой тонировкой, наплевав на "дополнения и изменения" вместе со штрафами. Кто-то по-прежнему будет откупаться, кто-то до последнего прятаться от гаишников, а кто-то вместо тонировки будет вешать эрзац тонировки – ужасные черные шторки, достоинство которых в одном: при появлении гаишников они легко убираются, а после легко возвращаются на место. Кстати, эти жуткие шторки куда опаснее, чем тонировка. Я намеренно прокатился на “шторированном” автомобиле. Видно сквозь них реально плохо. Они еще и активно вибрируют на ветру, дважды ухудшая обзор. Я уже молчу об эстетической стороне вопроса.

Так что закон как не работал, так и работать не будет, а будет провоцировать людей на всяческие ухищрения. Но главное, что он будет провоцировать – это коррупцию. Пока штраф был 500 рублей, многие были готовы платить эти, по нынешним временам ничтожные деньги. Когда штраф будет 5 тысяч, проще будет дать взятку и не изменять тонировочным принципам. Я ни на секунду не сомневаюсь, что автомобили, которые сейчас ездят с глухой тонировкой, не раз встречались за несколько лет с дорожной полицией. Но каким-то удивительным образом тонировка на этих авто не испарилась. Здесь особо фантазировать не приходится. Либо у владельцев этих автомобилей есть блатные ксивы, либо они усердно платят штрафы, либо столь же усердно дают взятки гаишникам. Есть еще один вариант. Возможно, на эти автомобили установлена система “Стелс”, и в нужный момент они становятся невидимыми для гаишников. Но, боюсь, последнее объяснение мало кого убедит. Варианты с взятками, ксивами или периодической оплатой штрафов выглядят более правдоподобными.