Пьяный водитель без прав сбил насмерть пешеходов в Челябинске
Водитель скрылся с места ДТП, а потом был задержан
19 марта 2017, 16:31
Фото: pixabay.com
Два пешехода погибли на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в ночь на воскресенье, 19 марта, на улице Комарова, пишет РИА "Новости".
Как сообщается, наезд совершил пьяный водитель без прав. После аварии он скрылся. Через 15 минут водителя удалось найти и остановить. Он был пьяным и ранее его уже лишили водительских прав.
Отметим, что пешеходы погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.
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