Пьяный водитель без прав сбил насмерть пешеходов в Челябинске

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Два пешехода погибли на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в ночь на воскресенье, 19 марта, на улице Комарова, пишет РИА "Новости".

Как сообщается, наезд совершил пьяный водитель без прав. После аварии он скрылся. Через 15 минут водителя удалось найти и остановить. Он был пьяным и ранее его уже лишили водительских прав.

Отметим, что пешеходы погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.