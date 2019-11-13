Пьяный водитель повалил бетонный столб на припаркованный автомобиль в Рубцовске
Информации о пострадавших нет
13 ноября 2019, 11:46, Илья Звягинцев
Пьяный водитель учинил ДТП напротив воинской части на улице Рихарда Зорге, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Мужчина не справился с управлением и наехал на бетонный столб. От удара конструкция рухнула на припаркованную иномарку.
Машина получила серьезные повреждения. Пострадал капот, лобовое стекло и бампер.
Информации о пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.
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