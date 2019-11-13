Пьяный водитель повалил бетонный столб на припаркованный автомобиль в Рубцовске

Пьяный водитель учинил ДТП напротив воинской части на улице Рихарда Зорге, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Мужчина не справился с управлением и наехал на бетонный столб. От удара конструкция рухнула на припаркованную иномарку.

Машина получила серьезные повреждения. Пострадал капот, лобовое стекло и бампер.

Информации о пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.