Раритетный гоночный Ferrari продали на аукционе за 32 миллиона евро

Редкую модель гоночного автомобиля Ferrari продали на аукционе в Париже за рекордные 32 миллиона евро. Если считать именно в этой валюте, то спорткар стал самым дорогим автомобилем в мире, отмечает "Интерфакс".

Стартовая цена для "самой легендарной машины в автоспорте" (так назвала лот на аукционе) составляла 20 млн евро. Этот автомобиль 1957 года выпуска купил неизвестный человек из США. Всего в мире таких 335 Spider Scaglietti произвели четыре экземпляра.

Подчеркивается, что за рулем проданного автомобиля легендарный гонщик Стирлинг Мосс из Британии в 1958 году выиграл этап Гран-при "Формулы-1" на Кубе, а также спортках участвовал в "24 часах Ле-Мана". В 1970 году машину купил французский гонщик и коллекционер Пьер Бардинон, с тех пор она стояла в семейном гараже. После его смерти родственникам пришлось продать некоторые редкие экземпляры коллекции.

Агентство уточняет, что Ferrari 335S Spider Scaglietti можно назвать самым дорогим автомобилем, если считать именно в евро. В переводе на доллары стоимость автомобиля составит примерно 35,7 млн. А в 2014 году за $38,115 млн продали Ferrari 250 GTO 1962 года. Однако проданная Ferrari точно превзошла спорткар пятикратного чемпиона "Формулы-1" Хуана Мануэля Фанхио. Его Mercedes W196 продали за 22,7 млн евро в 2013 году

Фото: Reuters