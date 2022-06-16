Раскрыты новые ограничения для получения водительских прав

МВД подготовило законопроект, предлагающий поправки в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

В частности, теперь предлагается выдавать права категории D для управления автобусом лишь тем, у кого не меньше года опыта вождения легкового или грузового авто.

На данный же момент пока что права этой категории может получить любой гражданин без опыта вождения, напомнил специалист.

Кроме того, предлагается ввести запрет для водителей, наказанных за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД.

Иностранцев при этом обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ.

По словам Соловьёва, эти поправки, как планируется, вступят в силу с 1 сентября 2023 года.