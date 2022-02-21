Ремонт моста заставляет тратить полдня на дорогу жителей двух микрорайонов Новоалтайска

Жители двух микрорайонов Новоалтайска направили петицию в адрес президента России после закрытия на ремонт путепровода, соединяющего город и входящий в его состав посёлок Белоярск. Люди недовольны его работой из-за вынужденного изменения привычных маршрутов.

В тексте петиции говорится о том, что до закрытия моста время проезда до школ и детских садов жителей Белоярска и Велижановки занимало 15-30 минут, теперь на это уходит от 1 до 1,5 часов. По словам жителей, из-за этого детям стали недоступны дополнительное образование и спортивные секции.

«Всё свободное время дети тратят на проезд, и вернуться назад в центр Новоалтайска стало невозможным», — пишет автор петиции Олеся Декханд.

Также многие жители Белоярска и Велижановки работают в Барнауле. Время на дорогу до краевого центра, по словам автора петиции, также увеличилось до 1,5 часов. До остановки «Барнаульская» путь и вовсе составил 2,5 часа. Из-за пересадок увеличилась и стоимость проезда.

Кроме того, жители двух микрорайонов Новоалтайска жалуются, что теперь они не могут попасть в больницы и поликлиники. Своё положение они назвали изоляцией.

И.о. главы Новоалтайска Владимир Бодунов рассказывал amic.ru, что виадук возрастом около 50 лет закрыли на ремонт из-за предаварийного состояния. Из-за этого же по мосту запретили передвигаться большегрузам. По его словам, опорная часть дорожной конструкции пришла в негодность. Поэтому когда на краевом уровне Новоалтайску решили дать денег на ремонт объекта, то местные власти сразу ухватились за эту идею и решили не откладывать работу в долгий ящик.

На реконструкцию виадука выделили около 170 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется до 20 декабря 2022 года.