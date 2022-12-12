Репутация в приоритете. Почему жители разных регионов России выбирают салон автомобилей с пробегом «Первый номер»

Рынок продаж авто с пробегом строится на репутации. В этом отношении автосалону «Первый номер» есть чем гордиться — тысячи довольных автовладельцев уехали отсюда на своём новом авто. Надёжность таких машин принято оценивать по объективным фактам и точным цифрам. Поэтому управляющий автосалоном «Первый номер» Александр Гостев, подводя итоги пяти лет работы, упаковал их в наглядную статистику.

4 711 автовладельцев Столько счастливчиков уехали на своём новом авто из «Первого номера». 423 города и села Машины из «Первого номера» ездят по всей России. В автосалон приезжали и прилетали из Бийска, Новоалтайска, Новосибирска, Горно-Алтайска, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тувы, а также Камчатки, Якутска и Казахстана. Продажа быстрее, чем за неделю 23% всех авто, которые были представлены в салоне «Первого номера», были проданы менее чем за семь дней. Самое дорогое авто салона — Toyota LC 200 Эта машина стоимостью 3 699 000 рублей нашла своего нового хозяина всего за два дня. Самое винтажное авто салона — Volkswagen Caravelle 1987 года Минивэн с богатой, почти тридцатилетней историей нашёл нового владельца за 17 дней.

«Первый номер» гордится и своими сотрудниками — настоящими экспертами в своём деле. Те, кто обращается в автосалон, отмечают квалифицированный подход и грамотность менеджеров. Здесь всегда помогут подобрать авто под образ жизни, потребности и возможности, и расскажут об особенностях «характера» выбранной модели.

«За прошедшие пять лет самым важным для нас было — заработать хорошую репутацию. Мы всегда честны и открыты в общении как с продавцами, так и с покупателями авто. В объективности нашей оценки состояния и стоимости машин не приходится сомневаться — нам удалось доказать свою экспертность и надёжность. „Первый номер“ рекомендуют своим знакомым и приходят за покупкой следующего авто — наверное, это один из самых ценных показателей качества работы автосалона», — рассказал управляющий автосалоном «Первый номер» Александр Гостев.

Гостев Александр Сергеевич