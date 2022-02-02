Режим работы светофора изменили на опасном перекрёстке в Барнауле

В Барнауле изменили режим работы светофора на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Транспортные потоки на улице 40 лет Октября разделили по времени для снижения аварийности.

Пока изменения будут действовать в тестовом режиме. В зависимости от результатов эксперимента будет принято решение о том, возвращать светофоры в прежний режим или оставлять новый.

Ранее на пересечении улиц из-за высокой аварийности установили светофор, но это не помогло решить проблему. Теперь городские власти надеются на то, что снизить количество ДТП поможет разведение потоков.