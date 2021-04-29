Россиянам рассказали, чего нельзя делать при ДТП

Адвокат Анатолий Миронов рассказал агентству "Прайм", чего нельзя делать при ДТП. В первую очередь, по словам эксперта, нельзя терять здравый смысл.

"Если вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надёжно его зафиксировать", – сказал Миронов.

Юрист также напомнил, что нельзя резко выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и аварийную сигнализацию. Сразу после столкновения необходимо выставить знак аварийной остановки.

Если в столкновении есть пострадавшие, нужно оперативно вызвать скорую помощь и полицию, а если авария не серьёзная, то необходимо как можно быстрее освободить проезжую часть.