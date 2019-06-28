Российский нейромобиль для инвалидов представят в 2022 году

Специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского совместно с компанией "Зетта" создали электромобиль для людей с ограниченными возможностями с нейроконтроллером, посредством которого водитель сможет управлять бортовыми устройствами, передает ТАСС.

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"Стартовала разработка технологии нейроассистирования и мониторинга состояния водителя электромобиля. Главную новацию разрабатываемой технологии составляет мультимодальный нейроконтроллер, посредством которого водитель будет управлять бортовыми устройствами. Сейчас разработчики испытывают опытный образец, к 2022 году планируется выпуск первой партии электрокаров для людей с ограниченными возможностями, оснащенных системой нейроассистирования. Производить российский электромобиль будут в Тольятти, где сейчас строится завод для производства комплектующих", – сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Мультимодальный нейроконтроллер будет представлять собой программно-аппаратный комплекс, с помощью которого водитель автомобиля, лишенный способности управлять автомобилем с помощью рук или ног, сможет взаимодействовать с машиной при помощи действующих конечностей, а также глаз и языка.

"Мы разрабатываем для водителя с ограниченными возможностями специальный костюм, который с помощью разнообразных датчиков будет учитывать не только мозговую активность и движение глаз, но и действия ног, рук и даже языка – для него можно разработать специальный джойстик. Датчики на голове будут учитывать изменения характеристик электрической активности мозга ...", – пояснил заместитель проректора по научной работе ННГУ имени Н. И. Лобачевского Август Ли.

Электромобиль также будет оснащен системой дополненной реальности, которая будет выводить данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран.

"Беспилотный автомобиль становится ближе к человеку и следующее поколение машин – это когда авто будет снимать биологическую информацию и понимать, в каком сейчас настроении водитель, устал ли он, агрессивен и насколько это может быть опасно для вождения. Вся эта информация будет влиять на движение и нахождение человека в автомобиле – если он устал, машина предложит мягкую подсветку приборной панели, спокойный режим вождения", – пояснил исполнительный директор Отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.