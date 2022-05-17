Самый быстрый автомобиль Сибири определят в Алтайском крае

4-5 июня 2022 года в Алтайском крае пройдёт Кубок ДОСААФ России, на котором команда Drag Racing Siberia проведёт отдельное соревнование для гражданских машин — «Кубок 300+». Такая гонка в нашем регионе состоится впервые. Участвовать в соревнованиях смогут обычные автомобили без изменений в конструкции. Таким образом будет определён самый быстрый «городской» автомобиль.

Победитель получит «серьёзный денежный приз», обещают организаторы. Сумма приза не уточняется.

Кто сможет участвовать в соревнованиях?

К соревнованиям допускаются как уже опытные пилоты дрэг-рейсинга, так и новички. То есть каждый, кто пожелает, при соблюдении ряда условий. Важно: результаты не будут включены в общий зачёт официальных соревнований. Но денежный приз победителю вручат.

И какие условия надо соблюсти?

Они касаются автомобилей. К соревнованиям допускаются автомобили:

— без внесения изменений в конструкцию кузова;

— оснащённые двигателем устанавливаемым заводом-изготовителем для данного автомобиля;

— мощность двигателя от 300 л.с. по каталогу производителя;

— на гражданской резине;

— допущенный к передвижению по дорогам общего пользования.

Какие-то ограничения есть?

Да. Запрещено:

— использование тонировки передних стёкол;

— использование закиси азота или метанола;

— облегчение автомобиля разбором салона и других функциональных элементов автомобиля.

Как стать участником соревнования?

1. Нужно подать заявку на сайте drag-racing.online в разделе «Ближайшие гонки» до 18:00 3 июня 2022 года. После этого вам на почту придёт письмо с подтверждением и формой заявки. Заявку необходимо распечатать и предъявить на административной проверке перед соревнованиями, 4 июня.

2. Также вам нужно предъявить документ на автомобиль (ПТС или СТС) и действующее водительское удостоверение.

3. Вам придётся пройти медицинскую проверку и техническую комиссию автомобиля.

4. Оплатите стартовый взнос 5 тысяч рублей. Это нужно сделать в день соревнований.

Когда и где будут проходить соревнования?

4-5 июня на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района. Заезды «Кубка 300+» пройдут в первый день, после квалификации основных соревнований по дрэг-рейсингу.

Как ранее сообщал amic.ru, Алтайский край — единственный регион в нашей стране, который получил разрешение на проведение соревнований по дрэг-рейсингу. И это событие будет очень интересным. По сообщению пресс-службы Алтайской федерации автоспорта, участвовать в соревнованиях пожелали владельцы мощных суперкаров многих регионов страны.

Как посмотреть соревнования?

Можно приехать на аэродром Панфилово в Новороманово Калманского района и посмотреть всё своими глазами. Можно посмотреть онлайн дома на диване: в группе Drag Racing Siberia во «ВКонтакте».