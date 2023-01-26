В автосалоне "Сибирь Авто" принимают любые автомобили — даже с объективными недостатками

26 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: "Сибирь Авто"

Поменять автомобиль – дело непростое: нужно сначала подготовить свою машину к продаже, найти покупателя, "удержать" желаемую цену. Всё это сопровождается оформлением большого количества документов и улаживания разных юридических нюансов. Но есть и другой вариант: обратиться в автоцентр, где есть услуга Trade-in. Сейчас по этой программе работают даже салоны автомобилей с пробегом. Например, в Барнауле этим направлением занимается "Сибирь Авто".

Trade-in для всех

"Мы предлагаем быструю покупку вашего автомобиля на приемлемых для вас условиях. Берём и импортные, и отечественные авто. Не нужно ждать, когда найдётся покупатель, особенно если машину хочется сменить как можно быстрее. Возможно, самую высокую цену за ваше авто предложим именно мы", – говорят в автосалоне "Сибирь Авто".

Специалисты автоцентра гарантируют быстрое оформление документов, комфорт и безопасность сделки. Вы приезжаете на старом авто, эксперты его оценивают, вычитают эту сумму из стоимости нового автомобиля, вы доплачиваете и уезжаете домой уже на новой машине. Или, если причина вашего обмена – необходимость получить деньги, и вы выбираете автомобиль дешевле, чем ваш, автосалон сам выплатит вам разницу.

В "Сибирь Авто" подчеркивают, что выкупают любые автомобили – даже если они были в ДТП или имеют существенные видимые недостатки.

"Многие, выбирая машину у нас в салоне, стесняются предложить в обмен своё авто, например, если оно имеет недочёты. Но мы примем любую машину. Даже если она в кредите, есть возможность её выкупить. Главное – не бояться приехать на оценку", – отметили в автоцентре.























Доступный автокредит

Услугой Trade-in можно воспользоваться, даже если вы планируете брать новый автомобиль в кредит: в таком случае вашу машину засчитают как первоначальный взнос. Тут тот же принцип: можете приехать в автоцентр на своей машине, выбрать новую модель, провести тест-драйв. Если всё устроит, вы сразу, на месте оформите кредит и уедете уже на новом автомобиле. Сотрудники сами оформят заявку и свяжутся с партнёрами, пока вы отдыхаете и пьёте кофе. "Сибирь Авто" работает с такими известными банками, как Росгосстрах, ВТБ, Тинькофф Банк, БыстроБанк и другими.

Если вы только думаете о покупке авто, вы можете зайти на сайт "Сибирь Авто" и посмотреть каталог автомобилей в наличии. Здесь же можно рассчитать кредит на понравившуюся модель: это ни к чему не обязывает, зато вы будете знать примерный ежемесячный платёж и условия, сможете оценить, подходит вам это или нет.

Кроме того, на сайте "Сибирь Авто" вы можете рассчитать кредит на любой другой автомобиль – например, с "Дрома" или "Авито": просто оставьте заявку, и вам перезвонят.

Узнать подробнее об услуге Trade-in и автокредите в "Сибирь Авто" можно по телефону: 8-964-086-66-83 и на сайте.

Салон автомобилей с пробегом ООО "Сибирь Авто"

Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")

Тел.: 8 (3852) 99-66-35

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