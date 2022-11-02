Сибиряку продали в салоне машину без днища. Дыру заклеили рубероидом и сказали, что есть «небольшой косяк»

Житель Новосибирска в автосалоне за 715 тысяч рублей купил автомобиль, от которого у него после проверки на СТО «глаза из орбит вылезли». Свои впечатления от покупки он рассказал «КП-Новосибирск».

Сибиряк на популярном автомобильном сайте нашёл объявление о продаже паркетника Honda CR-М 2006 года выпуска. 17 октября пришёл в автосалон, посмотрел и подписал договор купли-продажи.

«Объяснили, что сзади есть небольшой косяк, ну для этой машины это несущественно. Дальше, когда я на следующее утро поехал на СТО, у меня, как говорится, глаза из орбит вылезли. Оказалось, что днища там просто нет. Заклеено чем-то, наподобие рубероида. Частями», — рассказал мужчина.

В автосалоне заявили, что покупатель сам виноват, потому что не проверил машину. Также указали, что салон к сделке отношения не имеет — по документам вышло так, что мужчина купил автомобиль у предыдущего собственника.

Новосибирец обратился к юристам. Сейчас он рассчитывает хотя бы на компенсацию ремонта, который обойдется примерно в 150 тысяч рублей.

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