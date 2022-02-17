Новую дорогу за 74 млрд рублей от Абакана до Бийска могут сделать платной
Строительство кузбасской части дороги начнётся в 2025 году, её стоимость составляет около 30 млрд рублей
Трасса от Абакана до Бийска, вероятнее всего, будет платной. Об этом ТАСС сообщил председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” Геннадий Гусельников.
Строительство кузбасской части дороги начнётся в 2025 году. Сметная стоимость участка составляет около 30 млрд рублей. Работы затрудняются горным перевалом, который придётся пройти. На сегодняшний день достигнуты договорённости с четырьмя институтами государственно-частного партнёрства, которые могли бы организовать финансирование проекта.
Глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал, что регион в 2022 году направит 220 млн рублей на республиканскую часть дороги. В Хакасии запланированы как реконструкция, так и строительство нового участка. Сейчас дорога “движется” в сторону Кемерова. Коновалов надеется, что в ближайшие годы проект будет закончен.
Напомним, правительство России в марте 2019 года одобрило проект строительства дороги из Бийска до Абакана. Стоимость работ начиналась с 49-50 млрд рублей, однако сейчас она выросла до 74 млрд. Трасса соединит регионы юга Сибири, значительно сократив время в пути между ними, а также из СФО до Китая и Монголии. Стоимость участка, пролегающего через территорию Алтайского края, оценивалась в 5,7-6,2 миллиарда рублей.
Сейчас из Бийска до столицы Республики Хакасия можно доехать через объездную — это почти 1100 километров (около 15 часов на автомобиле). Новая трасса будет на 600 километров короче и удобнее.