Смартфон за купон. Автоцентр "Реал" проводит ежегодный розыгрыш ценных призов

Автоцентр “Реал” проводит ежегодный розыгрыш ценных призов. Вы можете выиграть смартфоны, сигнализацию, внешние аккумуляторы, автомобильный видеорегистратор и многие другие фирменные призы. Участвовать может каждый клиент автоцентра. Организатор обещает, что без подарка не уйдёт никто.

Чтобы стать участником, нужно получить специальный купон, которые выдают в автоцентре при покупке товаров и услуг. Так, получить один купон можно:

— при прохождении полного технического обслуживания* или технических работ на сумму от пяти тысяч рублей;

— при покупке запасных частей или услуг автосервиса за каждые пять тысяч рублей в чеке (но не более пяти купонов по одному чеку);

— при покупке автомобиля — за каждые 500 тысяч в чеке (но не более пяти купонов по одному чеку);

— при приобретении полиса каско с полным покрытием всех рисков (угон, полная гибель, ремонт) с использованием кредитных средств (без использования кредитных средств покупатель получает два купона).

Полученные купоны нужно обязательно зарегистрировать. Для этого заполните поле на отрывной части бланка и опустите эту часть в специальный ящик, расположенный на стойке ресепшен автоцентра “Реал”. Вторую часть купона необходимо сохранить до момента розыгрыша призов, который пройдёт 18 февраля 2022 года в 13:00. Чтобы получить приз, на мероприятии необходимо присутствовать лично.

Информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

*ТО, проведённое в полном объёме в соответствии с регламентом завода-изготовителя, с использованием расходных материалов официального дилера.

Автоцентр "Реал"

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a

Тел.: +7 (3852) 200-555

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