"Собянинские" трамваи уже скоро довезут до Бийска в два этапа

Переданные в 2021 году в Алтайский край московские трамваи уже скоро доставят в Бийск. Их везут в два этапа: два вагоны первым рейсом и ещё три — вторым, сообщает “Бийский рабочий”.

10 вагонов “Татра Т3 SU” прибыли в Барнаул ещё осенью, но пять из них должны добраться до Бийска. Специалисты “Бийскгортранса” осмотрели вагоны, когда они ещё были в Москве, и оценили их состояние как хорошее.

Как заявил и.о. директора “Бийскгортранса” Илья Хименко, организация ждёт документы на транспорт из Москвы, после чего доставит трамваи в Бийск. Перевозчик для этого уже найден. Сейчас трамваи жду своего часа в депо Барнаула.

Напомним, в конце 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подарил вагоны Алтайскому краю по просьбе губернатора Виктора Томенко. Первоначально их должны были привезти в регион в мае 2021-го, но подрядчик не смог выполнить свои обязательства. Отметим, что Бийск не будет компенсировать бюджету Барнаула доставку “собянинских” трамваев в регион.

Общественник Данил Дегтярёв раскритиковал решение отдать Бийску трамваи. По его мнению, в городе нет технической возможности эксплуатировать чешские вагоны Tatra Т3SU, поэтому они, скорее всего, будут простаивать в депо. Дегтярёв призвал оставить все вагоны в Барнауле, где они будут пользоваться большим спросом и не нужно будет вкладывать большие деньги на их ремонт.