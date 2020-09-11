Сотрудница полиции сбила ребенка в Горном Алтае

Девятилетний мальчик в райцентре Усть-Канского района 10 сентября попал под колеса автомобиля Toyota Corona Premio, за рулем которого находилась женщина-полицейский, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в рабочее время, когда правоохранитель направлялась в отделение.

"Двигаясь по ул. Ленинская, в районе дома № 36а водитель допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в региональном управлении МВД.

Ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали в районную больницу.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят служебную проверку. В частности, они уже выяснили, что сотрудница полиции не употребляла алкоголь. По результатам проверки примут процессуальное решение.