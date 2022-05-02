Совфед предложил ввести ОСАГО для электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров. Об этом пишет РИА Новости.

Инициаторы считают, что эти средства индивидуальной мобильности могут представлять серьёзную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто ими пользуется. Причина — в отсутствии эффективных систем безопасности и наличии возможности развивать большую скорость.

По данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей 2020-го. Погибли 20 человек, а пострадали — 704, в том числе 133 ребёнка до 16 лет.

В 2021 году член Совфеда Алексей Пушков призывал запретить электросамокаты в стране. Тогда сенатор отмечал, что из-за них «cлишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».