Сразу три важных дороги ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Три важных дорожных объекта ввели одновременно в эксплуатацию в Алтайском крае 7 октября. Несмотря на то, что располагаются эти объекты в разных районах края, министр транспорта Алтайского края Антон Воронов и начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз одновременно приняли и запустили движение транспорта по обновлённым дорогам. Сделать это они смогли дистанционно — с помощью специально оборудованного автомобиля.

«Текущий дорожный сезон подходит к своему логическому завершению, мы ежедневно осуществляем приёмку работ на объектах. Сегодня мы впервые ввели два объекта в эксплуатацию таким нестандартным для нас способом. Символично, что это произошло на таких значимых для гостей и жителей Алтайского края участках, ещё и в преддверии профессионального праздника — Дня дорожника», — отметил Антон Воронов.

Выслушав доклад представителей «Алтайавтодора» о проведённых работах, министр транспорта официально запустил движение.

Дорога до агрофирмы

В селе Сидоровка Романовского района появилась новая асфальтированная дорога до ООО «Агрофирма «Май». Протяжённость дороги — более двух километров. Cпециалисты Северо-Западного ДСУ не только заасфальтировали проезжую часть, но и обустроили тротуары, освещение. А также нанесли дорожную разметку и установили знаки. Работы выполняли в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Потратили на эту дорогу более 135 млн рублей.

«Совместными усилиями нам удалось реализовать такой значимый объект для жителей и работников производственной базы ООО «Агрофирма «Май». Мы постарались сделать всё для того, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд по новой дороге», — подчеркнул Василий Мотуз.

Дорога в Усть-Калманском районе

Этим летом привели в порядок и 11-километровый участок автомобильной дороги Новокалманка — Огни — Михайлова — Антоньевка в Усть-Калманском районе. Здесь рабочие срезали устаревшее дорожное полотно и уложили новый асфальт. А также укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Стоимость работ составила более 250 млн рублей.

Мост через реку Тогул

Чтобы обустроить мост через реку Тогул, в Алтайском крае дорожники были вынуждены построить временную объездную дорогу. Провели монтаж балок пролётных строений и уложили новый асфальт. Здесь появились и тротуары с барьерным ограждением, провели освещение, установили дорожные знаки. Общая сумма средств по этому объекту составила более 220 млн рублей.