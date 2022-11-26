Субботние пробки сковали центр Барнаула

Загруженность автомобильных дорог Барнаула днём 26 ноября достигла 4 из 10 баллов. При этом наиболее сложная обстановка наблюдается в центре города, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

На момент публикации заметки наиболее сложная обстановка наблюдается на проспекте Строителей, а также на улицах Челюскинцев и Советской Армии.

Кроме того, заторы отмечаются на Павловском тракте, улице Малахова в районе пересечения с Транзитной, а также на улице Георгиева и некоторых других.