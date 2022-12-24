Субботние пробки в Барнауле достигли 8 баллов
Заторы отмечаются на множестве улиц города
24 декабря 2022, 13:00, Никита Черников
Фото: amic.ru
Пробки в Барнауле в субботу, 24 декабря, достигли 8 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.
Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Строителей, а также расположенных рядом улицах Челюскинцев и Советской Армии.
Помимо этого, большие заторы отмечаются на шоссе Ленточный Бор, Павловском тракте, улицах Взлётной, Шумакова, Георгиева и некоторых других.
Осложняют ситуацию на дорогах несколько ДТП в разных частях города.
Изображение: 2ГИС
Ранее сообщалось, что в Барнауле установят дополнительный светофор на улице 2-й Строительной, где водители жалуются на пробки.
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