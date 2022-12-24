Субботние пробки в Барнауле достигли 8 баллов

Заторы отмечаются на множестве улиц города

24 декабря 2022, 13:00, Никита Черников

Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле в субботу, 24 декабря, достигли 8 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.

Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Строителей, а также расположенных рядом улицах Челюскинцев и Советской Армии.

Помимо этого, большие заторы отмечаются на шоссе Ленточный Бор, Павловском тракте, улицах Взлётной, Шумакова, Георгиева и некоторых других.

Осложняют ситуацию на дорогах несколько ДТП в разных частях города.

Изображение: 2ГИС

Ранее сообщалось, что в Барнауле установят дополнительный светофор на улице 2-й Строительной, где водители жалуются на пробки.