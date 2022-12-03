Субботние пробки в Барнауле сковали несколько ключевых магистралей города

Загруженность автомобильных дорог Барнаула днём 3 декабря достигла 5 из 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

На момент публикации заметки, движение наиболее сильно затруднено в районе ТРЦ Galaxy — по проспекту Строителей, а также улицам Советской Армии, Челюскинцев и переулку Ядринцева.

Также скорость движения транспорта существенно снижена на участках улиц Власихинская, Балтийская, Солнечная Поляна, Георгиева а также на пересечении Павловского тракте с улицей Попова.

Изображение: «Яндекс.Карты»

Напомним, с 1 декабря в Барнауле изменилась схема движения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.