Суррогатный бензин продают на каждой восьмой АЗС в России

Суррогатное топливо в России продают на каждой восьмой автозаправке. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росстандарт. По данным ведомства, наиболее высокий процент нарушений среди АЗС установлен в Сибирском (37%), Центральном (29%), Уральском (25%), Приволжском (21%) федеральных округах.

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В то же время специалисты подчеркивают, что за последние пять лет нарушений на АЗС страны стало гораздо меньше: 18 процентов против 42,5 процентов в 2015 году.

В Росстандарте создана рабочая группа, которая намерена противодействовать нарушениям.

В частности, на нефтебазах перед отгрузкой топлива планируется проводить его испытания и паспортизацию. Предполагается, что это поможет повысить ответственность организаций, которые формально осуществляют хранение топлива, а по факту смешивают его из различных партий.

Одной из действенных мер может стать повышение штрафов – вместо 28-30 тысяч рублей они могут вырасти до двух миллионов.