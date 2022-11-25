Светофоры отключат на четырёх перекрёстках в Барнауле 25 ноября

В Барнауле 25 ноября отключат светофоры на четырёх перекрёстках, сообщили в мэрии.

Так, с 09:00 до 20:00 устройства не будут работать на пересечении улиц Попова и Гущина.

С 13:00 до 16:00 ограничение будет действовать на перекрёстках улиц Попова — Энтузиастов, Попова — Сергея Семёнова и Георгиева — Сухэ-Батора.

Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.