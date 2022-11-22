Светофоры отключат на двух оживлённых перекрестках в Барнауле
Это связано с ремонтом электросетей
22 ноября 2022, 12:15, Никита Черников
В Барнауле 22 ноября из-за планового ремонта электросетей на час отключат светофоры на двух перекрёстках, сообщили в мэрии.
Так, на пересечении улиц Юрина и Матросова устройства не будут работать с 15:00 до 16:00.
Также в течение дня светофор отключат на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.
Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.
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