Светофоры отключат на двух оживлённых перекрестках в Барнауле

В Барнауле 22 ноября из-за планового ремонта электросетей на час отключат светофоры на двух перекрёстках, сообщили в мэрии.

Так, на пересечении улиц Юрина и Матросова устройства не будут работать с 15:00 до 16:00.

Также в течение дня светофор отключат на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.

Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.