Светофоры отключили на трёх дорожных участках Барнаула

Утром в понедельник, 21 февраля, в Барнауле отключили светофоры на трёх дорожных участках, сообщает мэрия города. Это связано с плановым ремонтом на сетях электроснабжения.

Отключение произошло на следующих участках:

— пр. Калинина — ул. Сизова — ул. Пионеров с 08:30 до 10:00;

— пр. Калинина — ул. Профинтерна с 08:30 до 10:00;

— ул. Власихинская — ш. Ленточный Бор с 09:00 до 12:00.