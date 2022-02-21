Светофоры отключили на трёх дорожных участках Барнаула
Отключение светофоров связано с плановым ремонтом на сетях электроснабжения
21 февраля 2022, 05:10
Утром в понедельник, 21 февраля, в Барнауле отключили светофоры на трёх дорожных участках, сообщает мэрия города. Это связано с плановым ремонтом на сетях электроснабжения.
Отключение произошло на следующих участках:
— пр. Калинина — ул. Сизова — ул. Пионеров с 08:30 до 10:00;
— пр. Калинина — ул. Профинтерна с 08:30 до 10:00;
— ул. Власихинская — ш. Ленточный Бор с 09:00 до 12:00.
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