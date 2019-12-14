Сын певицы Валерии второй раз за неделю попал в ДТП

Сын Валерии Арсений Шульгин только выписался из больницы после аварии под Санкт-Петербургом, как снова угодил в ДТП, пишут "Известия".

"Мы только что выписались из больницы и попали в ещё одну аварию. Ничего страшного нет, но сам факт забавный", – рассказывает парень на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в этот раз не пострадал и спокойно добрался домой на такси. Арсений предположил, что ему теперь вообще нельзя садиться в автомобили.

Первая авария произошла 8 декабря, когда молодой человек в компании друзей ехал в Санкт-Петербург на концерт мамы. Машина врезалась в отбойник. Девушка Шульгина получила перелом, остальные отделались менее серьезными травмами.