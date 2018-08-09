Трамвай разбило после столкновения с фурой в Бийске
Авария произошла 9 августа на улице Лесной
9 августа 2018, 17:33
Фото: vk.com/avarcomdtp
Столкновение трамвая и фуры произошло в четверг, 9 августа, в Бийске — оба транспортных средства получили повреждения.
Как сообщили в паблике "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска", авария случилась на улице Лесной.
На фото с места событий видно, что передняя часть трамвая в результате ДТП получила серьезные повреждения. У фуры также зафиксированы повреждения.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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