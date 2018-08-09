Трамвай разбило после столкновения с фурой в Бийске

Фото: vk.com/avarcomdtp

Столкновение трамвая и фуры произошло в четверг, 9 августа, в Бийске — оба транспортных средства получили повреждения.

Как сообщили в паблике "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска", авария случилась на улице Лесной.

На фото с места событий видно, что передняя часть трамвая в результате ДТП получила серьезные повреждения. У фуры также зафиксированы повреждения.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.